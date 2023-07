Un doigt d'honneur qui coûte très cher

La victoire de l'Atalanta est survenue peu après le match retour des quarts de finale de l'Europa League entre l'AS Roma et Feyenoord, où le club romain l'a emporté 4-1. Juste après ce match, l'Atalanta de De Roon a remporté une victoire contre la Roma.

L'international néerlandais, qui a grandi près de Rotterdam et a joué en tant que jeune joueur au Feyenoord, n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire après la rencontre. Il a écrit : "Quand vos racines sont à Rotterdam et que vous battez l'AS Roma", accompagnant son message d'une photo où il levait également son doigt d'honneur.

La fédération italienne a qualifié le message de De Roon de "dépréciatif, incendiaire, insultant et offensant" envers l'AS Roma. Par conséquent, il devra payer une amende de deux mille cinq cents euros.

When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma. pic.twitter.com/gHVb6CTZjV