Bruges pourrait prendre le pactole pour un défenseur pisté en France

Fortement convoité après sa grosse campagne de Ligue des Champions, Abakar Sylla (20 ans), reçoit de l'intérêt en France, du côté de Strasbourg.

Si le Club de Bruges n'a pas réalisé la saison espérée sur la scène domestique, les prestations des Blauw & Zwart en Ligue des Champions avec la qualification pour les 8ᵉˢ de finale a mis en lumière plusieurs joueurs qui n'ont pourtant pas crevé l'écran en Jupiler Pro League.

Parmi ceux-ci, le jeune défenseur central (20 ans), Abakar Sylla. Arrivé en 2021, l'Ivoirien a à peine joué plus de 1.000 minutes en championnat mais a réalisé six grosses rencontres en Coupe d'Europe, le mettant en lumière sur la plus haute marche de la scène continentale.

Si le FCB pensait que sa plus grosse vente de l'été oscillerait entre Noa Lang et Tajon Buchanan, Abakar Sylla pourrait rapporter un vrai pactole aux Brugeois. En effet, le journaliste Sacha Tavolieri rapporte que Strasbourg a formulé une première offre, jugée insuffisante, pour le jeune défenseur et que le club alsacien serait bien décidé à convaincre Bruges.

Les Blauw & Zwart, qui vont percevoir un montant avoisinant les 15M€ pour Noa Lang, en réclament... 20 pour Abakar Sylla ! Les négociations vont désormais se poursuivre entre les différentes parties, avant peut-être un accord d'ici à quelques jours, semaines.