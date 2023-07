Teddy Teuma fait ses adieux : "Je suis sûr que l'Union continuera à faire de grandes choses sans moi"

Teddy Teuma a fait ses adieux aux supporters de l'Union Saint-Gilloise dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le capitaine souhaite bon vent à ses équipiers.

Le départ de Teddy Teuma pour le Stade de Reims ne se fait pas sans émotion. "Quand j'ai dit à mon fils que je partais, il s'est mis à pleurer. Ca en dit long sur l'amour pour l'Union dans ma famille", sourit-il dans une vidéo d'adieux publiée par l'Union Saint-Gilloise.

Teuma aura remporté un seul titre durant sa période unioniste : le trophée de champion en Challenger Pro League. "C'est vrai qu'il était moche, ce trophée (rires). Cette brique en carton... j'étais tellement fier de le soulever avec l'Union, puis quand je l'ai vu...", rigole l'international maltais.

🗣️ @teddyteuma :



“Mon fils, le jour où je lui ai annoncé mon départ, il s’est mis à pleurer.” 💛💙 pic.twitter.com/tQVDjATPGa — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 8, 2023

Mais il en est sûr : même sans lui, l'USG remportera des titres. "Maintenant, c'est à l'Union d'aller chercher des titres encore plus beaux. C'était une grande fierté d'être le capitaine de cette équipe et de ces supporters (...) en 4 ans et demi, je me suis attaché, il y a un réel amour entre l'Union et moi".

Vient le temps des adieux : "Je suis persuadé que l'Union continuera à grandir sans moi, en pensant encore à moi de temps en temps, je l'espère. J'espère qu'ils feront encore de grandes choses".