Un flop du Standard en route vers...un club de pointe de Bundesliga

En football, une saison n'est pas l'autre. Décrié comme beaucoup de joueurs du Standard il y a un, Niels Nkounkou s'est refait une santé avec Saint-Etienne et pourrait franchir un palier.

Au sein du Standard version 2021/2022, il faisait partie des joueurs les plus contestés à Sclessin. Pointé du doigt pour l'espace laissé dans son dos sur le flanc gauche, Niels Nkounkou était retourné à Everton dans le flou. Son nouveau prêt à Cardiff ne s'est pas beaucoup mieux passé.

Mais l'hiver dernier, le Français a à nouveau changé de crèmerie en signant à Saint-Etienne, redescendu en Ligue 2. Et le déclic s'est produit. En six mois, Nkounkou a marqué 6 buts et délivré 8 assists. Au point d'être appelé lors d'un entraînement de l'Equipe de France pour pallier l'absence de certains cadres, puis de disputer l'Euro espoirs en tant que titulaire.

Acheté définitivement par les Verts au début du mercato, le joueur pourrait continuer sur sa lancée en décrochant un beau transfert. En effet, L'Equipe avance que Francfort, vainqueur de l'Europa League il y a un an, a débuté les négociations en vue de le transférer dès cet été.