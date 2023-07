Catastrophe pour Kylian Hazard et le RWDM

Kylian Hazard s'est blessé lors du match de pré-saison entre le Standard et le RWDM. Il pourrait manquer une partie de la saison.

Si la victoire était au rendez-vous face au Standard, le RWDM a serré les dents lorsqu'il a vu Kylian Hazard sortir sur blessure. Et visiblement, une sérieuse.

Touché au genou, au niveau des ligaments croisés, le frère d'Eden et de Thorgan pourrait être absent un long moment. En effet, selon Het Laatste Nieuws, les nouvelles ne sont pas bonnes et il pourrait manquer les six prochains mois.

Kylian Hazard n'a pas pris l'avion avec le reste de l'équipe pour le stage en Autriche. D'autres examens devraient être menés ce lundi afin d'évaluer la gravité de la blessure.