Enorme désillusion pour l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez, qui charge un coéquipier

L'Angleterre a remporté l'Euro U21 ce samedi en battant l'Espagne en finale (1-0). Présent dans les rangs espagnols, Sergio Gomez était remonté contre Cole Palmer, coéquipier à Manchester City.

Gomez n'a visiblement pas apprécié la célébration de Cole Palmer sur le but de l'Angleterre. Palmer, qui a d'abord pensé avoir inscrit le but victorieux, a célébré abondamment, prenant avec lui ses coéquipiers sur le banc de touche. Les Espagnols n'ont pas du tout apprécié. Une bagarre a éclaté, avec comme conséquence les expulsions du coach anglais Ashley Cole et du préparateur physique espagnol Carlos Rivera.

L'ancien d'Anderlecht n'a pas caché sa déception, dans sa réaction d'après-match. "Cela m’a surpris. Il ne voulait pas s’excuser ou quoi que ce soit comme certains de ses autres coéquipiers. Je ne sais pas, je l’aurais célébré d’une manière différente et mes coéquipiers l’auraient fait d’une manière différente aussi", a expliqué Gomez, dans des propos relayés par la Cadena Ser.

"(Les joueurs de l'Angleterre) ont l’attitude qu’ils veulent. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Nous avons essayé de représenter notre pays de la meilleure façon et avons le plus grand respect pour nos adversaires. Ils voulaient célébrer comme cela, et aussi après notre penalty raté (à la 90e+9, nda)."