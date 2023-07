Jackpot inattendu pour un flop du Club de Bruges ?

Le Club de Bruges veut vendre en ce début de mercato. Si Noa Lang a déjà quitté la Venise du Nord contre 15M€, les Gazelles ne sont pas encore parvenues à trouver un accord pour Tajon Buchanan. En attendant, un joueur déjà parti il y a un an pourrait rapporter gros.

Vendeur en ce début de mercato, le Club de Bruges a déjà officialisé le départ de Noa Lang au PSV Eindhoven pour 15M€ et cherche à trouver un accord avec l'Inter Milan pour Tajon Buchanan. Les Blauw & Zwart pourraient désormais voir arriver un petit pactole assez inattendu, pour un joueur parti il y a un an.

Arrivé contre 4M€ en 2021 en provenance de Rennes, Faitout Maouassa n'a jamais convaincu en Venise du Nord. L'arrière gauche a disputé 356 pauvres minutes toutes compétitions confondues en une saison complète avant d'être prêté à Montpellier l'été dernier.

Dans l'Hérault, le joueur de 25 ans s'est refait une santé. 34 rencontres disputées, pour cinq buts, cinq passes décisives et un apport important dans le jeu. Une bonne saison que Montpellier a voulu perpétuer, en offrant jusqu'à 5M€ à Bruges.

Mais, la formation de Ligue 1 n'est pas la seule sur le dossier et les enchères commencent à monter pour l'ancien de Nancy et de Nîmes. GoalFrance révèle ce lundi que Nice, Wolfsburg et Sassuolo sont entrés en contact avec les représentants de Faitout Maouassa. Une indemnité de 6M€ est désormais évoquée, ce qui représente un bénéfice de 2M€ presque tombé du ciel pour le Club.