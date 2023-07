Après son Euro encourageant, Koni De Winter reçoit une très bonne nouvelle

Koni De Winter est revenu de son prêt à Empoli avec de la confiance, et fait partie des rares U21 à n'avoir pas manqué son Euro. Il espère désormais percer à la Juventus.

Koni De Winter (21 ans) va-t-il intégrer à temps plein le noyau A de la Juventus ? Après un prêt réussi à Empoli, le jeune défenseur belge devrait en tout cas recevoir une belle opportunité de se montrer cet été.

En effet, selon les informations du Corriere dello sport, De Winter ferait bel et bien partie des plans de la Juventus, et intégrera le groupe qui se rendra cet été aux USA. La Juve, qui est consciente que son joueur n'est pas pour un autre prêt et ne veut pas le vendre, veut lui laisser sa chance.

Koni De Winter avait été cité à Bruges l'été dernier, sans que rien n'aboutisse toutefois. Après son prêt en Serie A, il semble avoir passé un cap, et était très en jambes à l'Euro U21. Des débuts en équipe A et une bonne saison, même dans un rôle de doublure, avec la Juve seraient une belle étape...