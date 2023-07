Pas de brassard mais un transfert surprise et retentissant pour Courtois ?

Les rumeurs vont bon train lors de ce mercato estival. Defensa Central revient sur l'une des histoires les plus étranges : Luis Enrique souhaiterait faire venir Thibaut Courtois au PSG.

Luis Enrique a été annoncé comme le nouvel entraîneur du PSG la semaine dernière, dans le but de faire oublier Christophe Galtier, qui a été limogé. Defensa Central rapporte qu'il aurait demandé au conseil d'administration de lui confier Courtois. Cela est étonnant, étant donné que Courtois et l'actuel gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, sont encore liés contractuellement jusqu'à l'été 2026.

Quoi qu'il en soit, les chances de voir Courtois partir pour Paris sont minces. Le Real Madrid ne souhaite en aucun cas le laisser partir et Courtois lui-même a répété à plusieurs reprises son attachement à la ville de Madrid. De plus, les relations entre les conseils d'administration du PSG et du Real ne sont pas réellement optimales.