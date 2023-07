🎥 Le PSG envoie-t-il un message subliminal concernant l'avenir de Kylian Mbappé ?

Le PSG et Kylian Mbappé sont en froid, c'est un fait. Le club francilien veut que sa star prolonge, ou s'en aille.

L'attitude de Kylian Mbappé frustre tout un club. En fin de contrat dans un an, le Français a fait ouvertement savoir qu'il ne prolongerait pas et irait au bout de son bail, partant ainsi... libre dans un an. Un manque à gagner gigantesque pour le PSG, mais aussi un énorme camouflet à l'image des propriétaires qataris, floués.

Nasser Al-Khelaïfi a été très clair : "Le plus grand joueur du monde (sic) ne peut pas quitter gratuitement son club", déclarait-il au Parisien. Le bras de fer est donc entamé, alors que le PSG aurait envoyé un ultimatum à Mbappé, qui pourrait être vendu dès cet été.

Un nouveau message subliminal, mais qui n'a échappé à personne, a été envoyé au champion du monde 2018 : alors que le PSG a partagé ce jeudi le clip promotionnel du futur jeu EA Sports, EA Sports FC (le successeur des jeux FIFA), Kylian Mbappé... n'apparaît pas une seconde dans cette courte vidéo.

Impensable, en termes de marketing : Kylian Mbappé est une superstar, et a déjà figuré à plusieurs reprises sur la jaquette des jeux EA par le passé. Le message est clair : pour le PSG, il est bien possible que Mbappé ne porte plus le maillot parisien la saison prochaine.