Anderlecht et l'Antwerp sanctionnés pour ne pas avoir respecté le fair-play financier

Ce vendredi, l'UEFA a puni de nombreuses formations européennes pour avoir transgressé les règles du fair-play financier, annonce l'instance dans un communiqué officiel. Ces amendes, imposées par l’instance indépendante de contrôle financier des clubs, ont été données aux clubs à la masse salariale trop importante par rapport à leurs revenus.

Parmi les nombreux clubs punis, on retrouve deux formations de Jupiler Pro League : le Sporting d'Anderlecht et le Royal Antwerp. C'est d'ailleurs la formation anversoise qui a reçu l'amende la plus conséquente, avec les Turcs de Trabzonspor : 2M€. Les deux clubs sont assurés de devoir verser 300.000€, la somme restante dépendant de l'avancement des objectifs fixés par l'UEFA pour redresser la balance financière.

Surveillé par l'UEFA depuis un certain temps, Anderlecht n'est pas parvenu à entrer dans les objectifs fixés par l'instance européenne et écope donc d'une amende de 100.000€.

