Everton et Lille s'intéressent à un Espoir belge ayant réussi son Euro

Peu de joueurs du groupe de Jacky Mathijssen peuvent estimer avoir réussi leur Euro, mais Koni De Winter fait partie de ceux-ci. Everton et Lille le suivraient avec attention.

Selon les informations du Nieuwsblad, Koni De Winter (21 ans) pourrait compter sur l'intérêt de plusieurs clubs du subtop européen. Parmi ceux-ci, Everton, en Premier League, et le LOSC, en Ligue 1.

La saison passée, De Winter avait été prêté à Empoli par la Juventus, et y a emmagasiné du temps de jeu et de l'expérience. Il a ensuite disputé l'Euro U21 dans la peau d'un titulaire, et a impressionné malgré les résultats décevants de la Belgique.

Petit bémol pour les clubs intéressés : Koni De Winter compte bien s'imposer à la Juventus, qui l'a intégré à son groupe pour le stage estival aux USA. Un prêt ne serait pas à l'ordre du jour.