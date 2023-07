"Les choses ont changé" : quand Kasper Dolberg a failli quitter l'Ajax pour 50 millions

Si Kasper Dolberg avait connu la carrière que l'on lui prédisait, sans doute n'aurait-il pas foulé les pelouses du championnat belge. A Anderlecht, il court à la recherche de son meilleur niveau.

16 buts et 6 assists en Eredivisie et 6 buts en Europa League lors de la saison 2016/2017, 11 buts et 5 assists en championnat lors de la saison 2018/2019 : il y a de cela quelques saisons, Kasper Dolberg était un joueur fortement convoité en Europe. De Telegraaf rappelle que cela a valu à l'Ajax une offre de 50 millions venue de Monaco, proposition que les Amstellodamois ont refusé.

Le joueur lui-même ne voulait pas quitter l'Ajax : " Je voulais aussi rester à l'Ajax à l'époque. Ce n'est donc pas cela qui m'a dérangé" déclare-t-il au quotidien néerlandais. L'attaquant danois se serait également vu continuer à Amsterdam à l'issue de la saison 2018/2019 malgré l'explosion de Dusan Tadic : "Mais les choses ont changé au sein du club et il était temps pour moi de partir" regrette-t-il.

L'Ajax a alors récupéré 20 millions sur son transfert à l'OGC Nice. Si la première saison s'est bien déroulée avec 11 buts en Ligue 1, les deux suivantes ont été plus compliquées, de quoi filer en prêt au FC Séville puis à Hoffenheim lors du dernier exercice. Avant de rejoindre Anderlecht contre 5 millions lors de ce mercato. Avec la ferme intention de voir sa valeur marchande repartir à la hausse.