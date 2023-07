Magnifique : il fait 1000km pour soutenir un joueur de La Gantoise !

Un joueur de La Gantoise a eu la surprise de voir un compatriote débarquer juste pour le soutenir en match amical. Il venait d'Italie.

Kwon Sung Deok, un jeune sud-coréen vivant en Toscane, a fait le déplacement depuis l'Italie pour venir soutenir son compatriote Hyun-Seok Hong (24 ans), milieu offensif de La Gantoise. Il s'est rendu à Alkmaar, où les Buffalos préparent la saison à venir, et a assisté au match contre le FC Volendam.

Les deux Sud-Coréens se sont alors rencontrés, et Kwon Sung Deok a pu repartir avec un maillot dédicacé. "Hong devient célèbre en Corée du Sud, c'est une étoile montante, il pourrait bientôt être repris en sélection. Je suis venu en tant que supporter, via Pise et Amsterdam", explique-t-il sur sa chaîne YouTube.

Il n'est pas venu pour rien, puisque le milieu de terrain gantois a disputé 76 minutes face à Volendam. "Nous ne nous connaissons pas personnellement, mais j'ai pu discuter avec lui, c'est très sympathique de sa part et de la part du club", conclut le fan sud-coréen.