Anderlecht : grosse surprise dans le dossier Slimani ?

Un départ vers le Moyen-Orient a déjà été évoqué, mais Slimani a indiqué qu'il souhaitait prolonger son séjour à Anderlecht. Les négociations ayant traînée en longueur, l'avenir de l'attaquant algérien n'est pas encore fixé.

Slimani a récemment déclaré qu'il préférait continuer à jouer au football en Europe. Entre-temps, une autre piste est aparue. Les médias brésiliens expliquent en effet que le club de Coritiba serait intéressé par signer l'attaquant.

Coritiba est actuellement à la lutte contre la relégation dans le championnat brésilien. Il est à la recherche de renforts pour se maintenir. Slimani serait vu comme une recrue majeure et d'expérience. Fera-t-il le choix de ne pas prolonger avec le RSCA ?

Coritiba tem interesse na contratação do atacante argelino Islam Slimani, ex Arderlecht-BEL.



Pela seleção da Argelia, Slimani disputou a Copa do Mundo de 2014 e tem passagens por clubes como Lyon-FRA, Sporting-POR, Fenerbahçe-TUR e Leicester-ING. pic.twitter.com/PrYNZbhOnp