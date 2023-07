Une situation étrange... qui arrange finalement tout le monde

Par la petite porte, Kostas Laifis quitte le Standard sans donner de nouvelles. Une situation étrange, qui arrange pourtant les deux parties.

C'est une fin d'histoire à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Sept ans et plus de 250 matchs après ses débuts avec les Rouches, Konstantinos Laifis a posé un véritable lapin au Standard et a quitté le bord de Meuse par la petite porte. Absent depuis la fin du mois de mai, celui qui était arrivé en juillet 2016 a clairement déçu Sclessin, alors que des adieux dignes de ce nom auraient pu lui être réservés.

Alors que le Standard était prêt à trouver une porte de sortie en bonne et due forme à son défenseur, Laifis a tout simplement décidé de partir en vacances... et de ne jamais revenir. Un agissement étrange pour un joueur apprécié par son public, qui a porté le brassard de capitaine lors de certaines périodes de son aventure à Sclessin.

© photonews

Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2018, l'international chypriote n'a jamais rejoint le groupe pour la préparation d'avant-saison et était donc absent du stage. Ce mercredi, jour de la traditionnelle photo d'équipe de début de saison, "Kostas" n'était toujours pas là. Laissé sans nouvelles, le Standard a évidemment fait une croix sur l'arrière central de 30 ans, mais pourrait malgré tout réaliser une belle affaire.

Et finalement... tout le monde est gagnant !

Arrivé dans sa dernière année de contrat, le Chypriote semble avoir le mal du pays et ne veut plus entendre parler de la Belgique. Pour être libéré, Laifis va donc probablement devoir racheter sa dernière année de contrat et payer 1M€ environ au Matricule 16.

Une somme que le Standard n'aurait peut-être pas perçu au mois de janvier, encore moins en juin si le joueur n'avait pas renouvelé son contrat, et qui rentrera directement dans les caisses.

De son côté, le Chypriote va se retrouver libre, ce qui constitue également une bonne affaire pour lui. Être libre, au début de sa trentaine, demeure un avantage et va lui ouvrir d'autres portes. Une situation bizarre, inattendue... dans laquelle tout le monde se retrouve gagnant.