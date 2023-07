L'Antwerp se rapproche d'un superbe coup !

Pièce maîtresse de l'Antwerp dans son doublé coupe-championnat, le milieu de terrain Calvin Stengs (24 ans) appartient toujours à l'OGC Nice.

Lors de ce mercato estival, l'Antwerp veut absolument garder Stengs dans le cadre d'un transfert sec et définitif. Il faut dire que son prêt cette saison, après quelques moins de rodage, a été très concluant : 3 buts et 9 assists en 31 matchs toutes compétitions, et une grande influence dans le jeu.

Les négociations auraient finalement débouché sur un accord. Selon les informations du Nieuwsblad, Stengs serait "sur le point" de signer un contrat jusqu'en 2027 avec le Great Old. Nice récupérerait 6 millions d'euros dans l'opération. Un superbe coup de la bande à Mark van Bommel et Marc Overmars.