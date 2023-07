Chelsea en a marre de Romelu Lukaku !

L'Arabie saoudite se présente comme un partenaire financier attractif, mais Lukaku n'est pas intéressé par un transfert au Moyen-Orient. Cette situation d'attente commence à tester la patience de Chelsea, selon le journaliste spécialisé dans les transferts, Ekrem Konur.

Romelu Lukaku et Chelsea semblent tous deux s'accorder sur un point : l'attaquant ne devrait pas poursuivre sa carrière chez les Blues. Le nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, s'est montré ouvert à cette possibilité. Dans cette optique, Chelsea a choisi de ne pas inclure Lukaku dans le stage d'entraînement, et d'autres joueurs susceptibles d'être transférés, tels que Hakim Ziyech, sont également restés à Londres.

La quête de Chelsea pour un dénouement rapide concernant Lukaku témoigne de leur désir d'avancer rapidement dans le marché des transferts. Alors que le joueur continue d'espérer trouver un club européen intéressé, la situation reste tendue et suscite l'attention des médias spécialisés dans le football. Reste à savoir comment cette saga se conclura et quel sera le prochain chapitre de la carrière de Romelu Lukaku.

