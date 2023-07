"Ma valeur marchande est trop élevée"

Plus les années passent, plus obtenir un transfert de rêve devient compliqué. Hans Vanaken en fait l'expérience à Bruges.

Alors qu'il aurait pu filer à West Ham l'été dernier, Hans Vanaken est finalement resté à Bruges, qu'il a rejoint en 2015. Le milieu offensif brugeois aura 31 ans au mois d'août, a-t-il laissé filer sa dernière chance de rejoindre un championnat plus huppé ?

Le principal intéressé ne ferme pas la porte à un transfert mais nuance : "C'est toujours possible, mais j'aimerais aussi aller jusqu'au bout mon contrat avec le Club de Bruges, qui court jusqu'en 2027" déclare-t-il au Nieuwsblad.

Le Diable Rouge est un brin fataliste sur ses chances d'encore décrocher un transfert : "Je pense que ma valeur est trop élevée pour mon âge. Ce ne sont pas les meilleurs clubs qui me demanderont, mais les clubs en dessous. Pour moi, ils ne viennent que s'ils veulent quelqu'un de plus jeune avec un potentiel à la revente" poursuit-il. Hans Vanaken est actuellement évalué à 10 millions sur Transfermarkt, égalant sa plus haute valeur marchande.