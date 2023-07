Hein Vanhaezebrouck tire encore la sonnette d'alarme : "On est entre Manchester City et le Real Madrid, mais il y a une grande différence avec la Premier League"

Comme l'année dernière, la saison de La Gantoise repend avant le début de la Jupiler Pro League. Une saison chargée attend les Buffalos, ce qui inquiète Hein Vanhaezebrouck.

La saison dernière, La Gantoise a disputé 58 matchs officiels. "Cela nous place entre Manchester City et le Real Madrid" a déclaré Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse. Ce jeudi, les Gantois recevront la formation slovaque de Zilina au deuxième tour préliminaire de la Conference League.

La saison des Buffalos sera encore très chargée. Quarante matchs de championnat, un premier tour de Coupe de Belgique et au minimum douze rencontres européennes en cas de qualification pour les poules, ce qui porte déjà le total à 53 matchs. "Le calendrier en Belgique est terriblement chargé. Tout le monde parle de la Premier League et du nombre de matchs qu'ils doivent jouer, mais nous avons disputé plus de matchs que 19 équipes anglaises la saison dernière."

"La seule différence est que dans les autres pays, les équipes ont des noyaux de 35 voire 38 joueurs, ce qui n'est pas le cas ici." Recommencer la saison avant le début du championnat, une situation difficile pour Vanhaezebrouck. "La préparation est encore plus courte que l'année dernière, mais on va tout donner. Nous allons essayer d'éliminer trois équipes et d'atteindre la phase de groupes, mais ce ne sera pas facile" a conclu l'entraîneur de La Gantoise en conférence de presse.