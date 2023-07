Un début de calendrier abordable pour le RFC Liège ? La réponse claire de Gaëtan Englebert et Eric Deflandre

Dans moins de trois semaines, le RFC Liège retrouvera le monde professionnel avec la réception de Dender. S'ensuivront un déplacement au SL16 FC, l'accueil d'Ostende puis un voyage à Deinze.

Le grand moment approche pour le RFC Liège. Près de 30 ans après sa dernière apparition professionnelle, le matricule 4 recevra Dender le samedi 12 août à Rocourt dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League.

Neuvième la saison dernière, Dender pourrait s'apparenter à un adversaire abordable pour le RFCL. Ensuite, les joueurs de Gaëtan Englebert se rendront à Sclessin pour un premier derby contre le SL16 FC, dixième du défunt exercice. Si Ostende sera la première grosse pointure à visiter les nouvelles installations de Rocourt lors de la troisième journée, le déplacement à Deinze la semaine suivante pourrait représenter une nouvelle opportunité de prendre des points précieux en début de championnat.

Walfoot

"Dender et le SL16 FC ont une année supplémentaire d'expérience à ce niveau. Ils ont peut-être pu voir ce qui n'a pas fonctionné l'année dernière et le corriger, ce qui n'est pas notre cas. Il ne faut pas croire que nous avons un calendrier facile pour commencer. On a l'occasion, à domicile, de montrer qu'on est prêts à rentrer dans ce championnat, mais c'est tout. Le premier match n'est jamais simple. On devra montrer qu'on est prêts pour cette division" a estimé Gaëtan Englebert au micro de Walfoot.be.

"Pour chaque équipe, le début de saison est important. Il faut se mettre dans le bon wagon lors des quelques premiers matchs pour se mettre en pleine confiance. Si on arrive à faire la différence sur nos premiers matchs à la maison, ce sera de bon augure pour le reste. On sera dans une dynamique positive et tant qu'on y est, on peut espérer y rester le plus longtemps possible" espère, quant à lui, l'entraîneur adjoint Eric Deflandre.

La force de réaction du groupe sera importante"

La saison dernière, le RFC Liège n'a été défait qu'à deux reprises en Nationale 1 et s'est imposé lors de 17 de ses 19 matchs à domicile. "On va voir comment le groupe est capable de réagir si cela se passe moins bien. Ce groupe n'a jamais connu deux matchs compliqués à la suite depuis que Gaëtan et moi sommes arrivés, il y a un an et demi. Si nous sommes confrontés à deux ou trois couacs consécutifs, la force de réaction du groupe sera importante" a conclu Eric Deflandre.