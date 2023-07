Avant le derby, les éloges de Blessin envers Anderlecht

Ce vendredi soir (20h45), l'Union Saint-Gilloise débute sa saison 2023-2024 par un derby bruxellois, face au RSC Anderlecht. Alexander Blessin, le coach unioniste, a lancé ce duel.

Blessin est à quelques heures de disputer son premier match officiel à la tête de l'Union SG. En face, un RSCA en pleine reconstruction. L'Allemand ne compte sûrement pas prendre son adversaire de haut.

“C’est (Anderlecht) une équipe qui doit toujours avoir l’objectif d’être dans le Top 4. Ils ont de nombreux bons joueurs comme Dolberg qui est un bon attaquant sachant bien protéger son ballon. Des gars comme Amuzu, Dreyer ou encore Vertonghen et Debast sont aussi d’un très haut niveau", a déclaré Blessin en conférence de presse ce jeudi.

L'ancien entraîneur d'Ostende devra composer avec une équipe en pleine reconstruction, qui a déjà perdu de nombreux joueurs importants. Récemment, l'attaquant Victor Boniface a signé en Bundesliga, au Bayer Leverkusen.

"À Ostende ou à la Genoa, j’ai vu des joueurs partir à quelques heures de la fin du mercato… La direction est préparée à toutes les éventualités", a assuré Blessin. "(A propos de Boniface) Nous n’avons pas le temps de regarder en arrière. Il faut s’adapter à son départ et je suis sur que la direction va trouver un autre Boniface le plus rapidement possible. J’espère que ce sera le cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En attendant, ce sont aux joueurs présents à prendre leurs responsabilités pour combler les trous.”