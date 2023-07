Les cotes d'un bien piètre Anderlecht : qui mérite même la moyenne ?

Le RSCA n'a pas montré grand chose, c'est un euphémisme, pour son entame de championnat. Une nouvelle défaite dans le derby de Bruxelles, et des cotes logiquement basses.

Maxime Dupé (6)

Difficile à évaluer : un bel arrêt en entame de match, des sorties ratées sur corner par la suite. Ne peut rien sur le but, abandonné par sa défense.

Moussa N'diaye (3)

Une catastrophe sur tous les plans – relance, apport offensif, placement défensif. Le N'diaye des mauvais soirs, qui a dès lors influencé en mal la prestation d'Amuzu devant lui.

Jan Vertonghen (5)

N'a pas grand chose à se reprocher dans l'ensemble, même si sur ce genre de match où l'adversaire veut prendre son dos, il aura toujours des difficultés. Discret à la construction.

Zeno Debast (4,5)

Imprécis à la relance, absent sur le but. Manque cruel de simplicité dans son jeu, un défaut récurrent.

Louis Patris (5,5)

Dr Louis et Mr Patris : offensivement, il a été l'un des seuls à amener des combinaisons et à aider un Dolberg seul sur son île. Mais derrière, ses absences rappellent qu'il est plutôt fait pour évoluer dans un trio défensif qu'en full-back, et sur le but, il est fautif...

Majeed Ashimeru (4)

Son style flamboyant jette de la poudre aux yeux, mais ses courses sont en vain, et ses percées souvent ratées. Un bon jeu de récupération, puis plus rien, alors qu'il était le seul infiltrateur de l'entrejeu.

Amadou Diawara (5)

Celui que l'on blâmera le moins pour l'absence de créativité criante au milieu, car ce n'est pas son job. Dans l'ensemble, a coulé avec le reste du navire.

Kristian Arnstad (4,5)

Insipide, incolore, inodore. Il a donné de l'eau au moulin de ceux qui veulent voir Leoni (5,5) à sa place.

Anders Dreyer (5)

Bien trop axial en première période, il a touché plus de ballons qu'Amuzu, pas forcément à bon escient. Ses lacunes sont pile celles qui ne correspondent pas à Patris derrière lui. Meilleur en seconde période une fois Sardella (6) rentré.

Francis Amuzu (4)

Une demi-action en première période, à peine mieux en seconde. Pas cherché par ses équipiers, mais auteur de peu d'appels également. Inhabituellement discret.

Kasper Dolberg (6)

On le sait, il a besoin de centres ; il a dû attendre le dernier quart d'heure pour en recevoir. Intéressant dos au but et en combinaisons avec Patris.