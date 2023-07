Un retour dans des conditions très particulières : Igor De Camargo explique son choix de signer au RWDM

Igor De Camargo a été nommé T2 au RWDM. L'ancien attaquant du Standard n'a pas eu peur de signer dans un club en pleine révolution.

Il était certain qu'Igor De Camargo reviendrait un jour dans le grand bal du football belge. Restait à savoir quand...et où. Il y a quelques jours, peu auraient misé sur le RWDM. Pourtant, De Camargo est bel et bien l'adjoint de Claudio Cacapa au Stade Machtens.

Le Belgo-Brésilien est revenu pour Het Belang van Limburg sur les raisons de son choix : "Comme l'a bien dit Claudio Cacapa : c'est une belle opportunité. En tant qu'entraîneur adjoint, je peux acquérir beaucoup d'expérience ici sous la direction d'un entraîneur qui a lui-même vécu certaines choses en tant qu'assistant".

De Camargo entend ainsi grandir en tant qu'entraîneur à Molenbeek : "Tout le monde doit avoir un certain kilométrage au début de sa carrière, et c'est ce que je veux vraiment maintenant. Je veux faire le lien entre les joueurs, l'entraîneur et le club. L'intention est d'aider tout le monde du mieux possible".