L'Antwerp reprend sans emballer grand monde, mais sans (trop) trembler

L'Antwerp a repris sa saison en champion. Une courte victoire, et une saison lancée tranquillement.

L'Antwerp a repris sa saison un peu comme la précédente : sans flamber, sans faire de bruit, mais aussi sans faiblir. Face à un Cercle de Bruges toujours aussi accrocheur, le Great Old l'a emporté d'une courte tête (1-0).

La première période était toutefois emballante et de qualité, avec Ondrejka alertant Warleson, et Denkey Butez. L'intensité était présente, avec surtout Michel-Ange Balikwisha et Jacob Ondrejka aux manettes côté anversois, et Bataille qui frôle l'ouverture du score. Malheureusement, c'est un auto-but qui débloquera le match : Ondrejka fait (presque) tout le travail, Jesper Daland termine dans ses filets (45e+1).

© photonews

En seconde période, le champion en titre reculera un peu trop : dans un match devenu brouillon, Olivier Deman alerte Butez (62e), avant que le jeu stagne. Seul frisson : la superbe rentrée du prodige de 16 ans George Ilenikhena, qui fait se lever le Bosuil à chaque prise de balle.

Si l'Antwerp doit rester attentif, Arthur Vermeeren force Warleson à l'être également, en envoyant un vrai boulet de canon que le Brésilien ne peut que regarder s'écraser sur sa latte (87e). Ce sera le dernier coup d'éclat de la rencontre, remportée sans briller mais sans (vraiment) trembler par le champion de Belgique.