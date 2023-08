La catastrophe pour Thomas Meunier !

Très mauvaise nouvelle pour l'un de nos Diables espérant toujours un transfert cet été : Thomas Meunier devrait rester à quai. Une blessure au pire moment aurait tout gâché...

Le cas Thomas Meunier était épineux. Assez tôt dans ce mercato, une rumeur, confirmée par nos sources, l'a envoyé avec insistance au Club de Bruges, avec lequel des discussions avancées auraient eu lieu. Le joueur a nié ces informations dans une interview, mais le dossier restait chaud, toujours selon diverses sources, dont les nôtres.

Mais Bruges n'avait pas les moyens, sans vendre, de s'offrir les services d'un Meunier au salaire conséquent. Il avait donc fallu temporiser, et ce malgré la vente de Clinton Mata (dont le joueur du Borussia Dortmund serait le remplaçant). Une vente de Tajon Buchanan aurait été nécessaire pour finaliser le dossier, comme l'explique Sacha Tavolieri.

Et c'est ce même Tavolieri qui l'assure désormais : suite à sa blessure récemment occasionnée en préparation avec Dortmund, Meunier, out pour plusieurs semaines, resterait à quai. Pas de transfert, donc, ce qui serait un énorme coup dur pour le Diable Rouge hors des plans de son entraîneur en Allemagne et en grand besoin d'un nouveau défi.

Ce serait également une petite catastrophe à un an de l'Euro 2024, auquel Thomas Meunier aimerait bien sûr participer ; si Domenico Tedesco apprécie l'ex-Brugeois, il ne le reprendra pas si aucune solution n'est trouvée...