Officiel : un Diable Rouge et ex-Anderlechtois rejoint le promu Luton Town !

Il y aura un gardien de but belge en Premier League la saison prochaine ! Thomas Kaminski a officiellement signé en faveur de Luton Town, promu.

C'est peut-être l'un des transferts de Belges auxquels on s'attendait le moins cet été : Thomas Kaminski (30 ans) quitte officiellement les Blackburn Rovers pour rejoindre le promu en Premier League Luton Town, pour un contrat de trois ans.

Kaminski va donc pouvoir découvrir la Premier League, lui qui a disputé 118 matchs avec les Blackburn Rovers en Championship. Il avait rejoint l'Angleterre en 2020 en provenance de La Gantoise.

Thomas Kaminski vit une seconde partie de carrière assez surprenante : devenu membre à part entière du groupe des Diables Rouges où il postule au rôle de troisième, voire second gardien depuis le départ de Courtois, il sera le premier gardien de but belge en Premier League depuis 2019 et le retour de Simon Mignolet en JPL.