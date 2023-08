Un Mambourg vide qui coûte déjà cher à Charleroi ?

Charleroi aurait-il 3 points si le Mambourg avait été rempli ? C'est ce que beaucoup de suppporters pensent, et ils n'ont peut-être pas tort.

Les faits datent de novembre dernier, mais vont potentiellement avoir des conséquences lourdes : Charleroi a commencé sa saison à huis-clos, et beaucoup pensent que sans ça, les Zèbres auraient pris trois points face à OHL.

En effet, le Sporting a par moments paru timoré, a totalement laissé le jeu à son adversaire louvaniste. Un adversaire certes impuissant et jamais dangereux, mais côté carolo, jouer de cette façon dans un stade en feu aurait probablement été moins accepté.

La T4 aurait porté son équipe, peut-être jusqu'au break ; elle n'aurait pas épargné ses joueurs s'ils avaient reculé à ce point à la maison, même si c'est aussi le "style Mazzù". Mais surtout, on peut se demander si le huis-clos n'a pas eu une grosse influence sur le penalty sifflé.

"Je crois que l'arbitre a entendu que j'ai touché le lacet d'Opoku, donc il a sifflé penalty", ironisait Mehdi Boukamir après la rencontre. Au-delà du second degré, il est évident que tout contact est plus facile à déceler dans une ambiance feutrée - de la même façon que le tacle de Stulic, assez rude, a probablement résonné un peu plus dans ce stade vide.

"Le huis-clos coûte encore cher à Charleroi car avec le public, l'arbitre n'aurait rien entendu sur le contact", estime à son tour Philippe Albert sur La Tribune. Un constat triste, mais qui met aussi les ultras carolos devant leurs responsabilités : s'il manque 2 points à Charleroi pour aller en PO1, ce penalty "cadeau" reviendra hanter le Mambourg. Et difficile d'oublier pourquoi il était vide en ce début de saison...