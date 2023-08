Départ imminent pour la star du RWDM

Zakaria El Ouahdi a peut-être joué son dernier match pour le RWDM samedi dernier. Le Marocain de 21 ans était encore un pion important du club bruxellois la saison dernière et pourrait changer de club cet été.

Auparavant, on avait appris que l'Union SG et Heerenveen, entre autres, s'intéressaient à El Ouahdi. Cet intérêt ne s'est pas démenti ces dernières semaines. Selon Het Laatste Nieuws, de nombreux recruteurs étaient présents dans les tribunes contre Genk pour voir El Ouahdi à l'œuvre.

Le PSV, le RB Salzbourg, Lens et Feyenoord ont notamment envoyé un homme à Bruxelles. Ces deux dernières équipes seraient d'ailleurs les plus concrètes et envisageraient de rapatrier le Marocain cet été.

L'ailier a complètement percé la saison dernière sous la direction de Vincent Euvrard et a contribué à la promotion du RWDM en inscrivant sept buts et en délivrant cinq passes décisives. Le club bruxellois n'a donc pas l'intention de laisser partir El Ouahdi, qui a encore un contrat avec le RWDM jusqu'à la mi-2025.

Ou alors, on connait la musique : suite à une offre très élevée. Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment.