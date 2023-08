Enfin, Charles De Ketelaere a pris sa décision : prêt confirmé et bientôt officiel

A l'approche de la reprise en Italie, Charles De Ketelaere a choisi son nouveau club. Le Diable Rouge va rejoindre l'Atalanta Bergame.

Voilà plusieurs jours que l'AC Milan et l'Atalanta Bergame ont trouvé un accord concernant un prêt payant avec option d'achat pour Charles De Ketelaere (22 ans). Mais le Diable Rouge, qui espérait initialement convaincre Milan de lui laisser une saison de plus pour faire ses preuves, se laissait le temps de la réflexion.

Celui-ci est passé : Het Laatste Nieuws annonce que CDK a désormais accepté le projet de l'Atalanta (nous vous expliquions ici pourquoi il est selon nous le meilleur possible), et va bel et bien rejoindre la Dea en prêt pour la saison 2023-2024.

L'Atalanta Bergame, 5e la saison passée et qui disputera donc l'Europe, débourse 3 millions d'euros pour ce prêt et dispose d'une option d'achat estimée à 23 millions d'euros. Divers bonus feraient même monter la somme à 27 millions, ce qui permettrait à Milan de ne pas être trop perdant sur le transfert initial (35 millions depuis Bruges).