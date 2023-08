Comment Charles De Ketelaere peut renaître à l'Atalanta : la solution parfaite ?

C'est presque fait : Charles De Ketelaere devrait rejoindre l'Atalanta Bergame sous forme de prêt avec option d'achat. Et cela semble être une très bonne idée.

Cela aura pris du temps, pour diverses raisons ; d'abord parce que l'AC Milan ne voulait pas se séparer d'un joueur qui lui a coûté 35 millions d'euros sous la forme d'un prêt, mais bien d'une vente pour amortir le prix de l'échec de Charles De Ketelaere. Ensuite, parce que CDK lui-même était persuadé qu'il pourrait convaincre Stefano Pioli malgré sa saison compliquée.

Mais désormais, c'est presque fait : De Ketelaere va rejoindre, en prêt avec option d'achat, l'Atalanta Bergame. Un club entraîné par Gian Piero Gasperini, connu pour sa capacité à faire évoluer ses joueurs sur le plan tactique. Et ce, dans des schémas idéaux pour le Belge.

© photonews

En effet, Gasperini évolue souvent dans un schéma à 3 défenseurs et 2 attaquants, parfois avec un meneur de jeu derrière un duo offensif - trois postes potentiels, donc, pour CDK. Parfois aussi, Gasperini opte pour un "faux 9" - un rôle que De Ketelaere apprécie. Duvan Pasalic, Teun Koopmeiners, Ademola Lookman, Luis Muriel, Mario Pasalic, Rasmus Hojlund ont tous occupé ce poste successivement la saison passée.

Pas d'ailiers purs à l'Atalanta, mais bien des latéraux occupant tout le flanc - un rôle auquel CDK a parfois été tenté, mais en pure perte, et Gasperini s'en rendra vite compte. Le risque est donc minime de voir l'ex-Brugeois exilé sur un flanc, où toute sa vista se perd dans des efforts répétés. Le jeu en passes courtes et en possession de la Dea devrait convenir à un De Ketelaere axial et libre.

Enfin, Gasperini est réputé pour avoir un lien fort avec ses joueurs, qui l'apprécient vraiment. Le côté humain, clairement, ne collait pas entre De Ketelaere et Pioli ; la confiance d'un coach pourrait tout changer. On a hâte de voir ça...