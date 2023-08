Un Rouche dans l'Equipe de la semaine malgré la défaite, mais Bruxelles grand vainqueur du week-end !

Deuxième journée, deuxième équipe de la semaine, avec une Bruxelles fort bien représentée avec six joueurs. Mais le Standard, malgré une prestation pauvre, a pu compter sur un joueur pour éviter le ridicule absolu...

Gardien de but

Nous avons longuement hésité à récompenser Davy Roef pour sa prestation trois étoiles. Sans son gardien de but, La Gantoise n'aurait pas gagné à Malines, et ne serait présentement pas parmi les trois leaders de la D1A - le penalty sauvé n'est que la cerise sur le gâteau d'un superbe match.

Mais la rencontre d'Arnaud Bodart avec le Standard doit être soulignée. Sans le portier liégeois, le score était de 0-4 à la mi-temps ; grâce à Bodart, les Rouches ont presque rêvé à un miracle, et ont évité une gifle qui aurait fait très, très mal à Sclessin. Arnaud Bodart a peut-être disputé le meilleur match de sa carrière ce vendredi.

Défense

Il y avait du choix dans l'axe avec plusieurs prestations assez solides, mais Jan Vertonghen a été le plus impressionnant du lot face à un Vincent Janssen mis sous l'éteignoir. À ses côtés, félicitons Leonardo Lopes Da Silva, excellent en défense centrale face à Charleroi alors que ce n'est pas son poste.

La prestation de l'AS Eupen à Genk était plus collective qu'autre chose, mais il fallait mettre un Panda à l'honneur et c'est le très bon international australien Jason Davidson qui a nos faveurs au back gauche. Killian Sardella, qui remplaçait Patris et évoluait (enfin) à son meilleur poste, a été excellent face à l'Antwerp.

Milieu de terrain

Attention, milieu 100 BX ! Avec un joueur de chaque club de la capitale, pour ne pas faire de jaloux. Impossible de passer à côté de la prestation de Théo Leoni avec Anderlecht, ce qui permet au RSCA d'être l'équipe la plus représentée dans ce onze.

Xavier Mercier était le chef d'orchestre du RWDM à OHL pour les trois premiers points de Molenbeek cette saison, avec un assist qui ne sera pas le dernier. Enfin, Cameron Puertas, dans un rôle très libre, a fait danser le Standard et commence la saison en grande forme.

Attaquants

Le Club de Bruges a des choses à prouver et a été chercher une victoire serrée à Westerlo ; le meilleur Blauw & Zwart était certainement Antonio Nusa sur l'aile gauche, un talent à suivre cette saison. Moins connu, Jarne Steuckers a inscrit le seul but de STVV qui surprend tout le monde en ce début de saison.

En pointe, si Kevin Denkey a été décisif face à Charleroi et Thiago continue à marquer, c'est Mickaël Biron qui a été le plus performant ce week-end avec deux buts pour le RWDM. Il est le sixième bruxellois de notre 11 !