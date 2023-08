Un Xavier Mercier "pas à 100%"... qui serait déjà titulaire dans presque tous les clubs de Belgique

L'un des hommes de la deuxième journée, c'est Xavier Mercier. Le Français s'est rappelé au bon souvenir de la Pro League,

Xavier Mercier est peut-être bien l'un des coups de maître de ce mercato du côté du RWDM. Après un passage mitigé du côté de Ferencvaros, le meneur de jeu français est de retour dans notre JPL et il n'a rien perdu de sa magie.

À 34 ans, Mercier s'est baladé dans l'entrejeu : touché de balle, vista, positionnement, spontanéité, frappes subites et dangereuses, phases arrêtées idéalement données... et bien sûr cet assist délicieux pour Mickaël Biron. "On sait ce qu'il amène, beaucoup de qualité au ballon, de calme. Et les assists vont venir avec lui", se réjouit Alexis De Sart après la rencontre.

Seul souci : physiquement, Xavier Mercier n'est pas encore totalement prêt. "Mercier est un joueur très fin, très propre, je suis très content de pouvoir compter sur lui. Physiquement, il n'est pas à 100%, d'où ses sorties autour de la 70e", explique Claudio Caçapa. "Mais pour nous, il a une importance énorme dans le jeu".

Aux côtés d'un Pierre Dwomoh très intéressant pour sa première titularisation molenbeekoise, Mercier a donné l'impression qu'il aurait sa place dans à peu près n'importe quelle équipe de notre D1A, sauf peut-être le top absolu ou des équipes mettant en place un pressing élevé. Et il va donc monter en puissance...