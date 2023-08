Hein Vanhaezebrouck irrité après une nouvelle question sur Orban : "Il ne faut pas aller chercher plus loin"

Emmanuel Gift Orban restera-t-il à La Gantoise ? La question d'un départ est plus que jamais d'actualité. Surtout depuis que son coach, Hein Vanhaezebrouck, a décidé de ne plus le faire monter au jeu depuis deux rencontres.

Ce mardi, en marge de la rencontre en éliminatoires de Conference League face au Pogoń Szczecin, Hein Vanhaezebrouck s'est présenté devant la presse. Bien évidemment, les questions ont fusé quant à l'avenir de Gift Orban, cité encore et toujours sur le départ. Le coach de La Gantoise a semblé irrité, mais a tout de même répondu longuement.

"Je regrette profondément qu'après m'avoir vu avec Orban une ou deux fois, on ait jugé qu'il y avait une relation d'amour-haine entre moi et Gift. Il n'y a pas du tout de sanction. Ce sont des mensonges. Parce que je ne donne pas d'explication, les gens pensent qu'ils doivent le faire eux-mêmes", a commencé Vanhaezebrouck, dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Il faut donner une place à chaque chose et ne pas faire d'histoires sensationnelles parce qu'un joueur n'est pas satisfait ou n'est pas autorisé à remplir son rôle. Ce sont les faits divers du football. Cela arrive chaque semaine et partout (...) Je ne suis pas du genre à tirer sur mes joueurs."

"Notre objectif est d'obtenir des résultats. J'essaie d'entraîner tout le monde autant que possible pour qu'ils soient prêts à chaque match. Et je donne à chacun sa chance quand il est prêt. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il a 21 ans, tout le monde doit être patient avec ça. Même les joueurs plus âgés commencent parfois sur le banc. Parce que si je peux, je fais tourner (...) Mais en conclure qu'il y a une relation défectueuse ? C'est déplorable. Bien sûr, la raison est purement sportive."