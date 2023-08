L'Antwerp attend son "Vin' diesel", mais il ne faudrait pas trop attendre non plus...

L'Antwerp a du mal à performer sur le plan offensif. Vincent Janssen "est un diesel", assurait Mark Van Bommel avec le sourire, mais la Ligue des Champions arrive bientôt...

Vincent Janssen faisait bien sentir sa frustration par moments sur la pelouse du Lotto Park dimanche. Fâché sur lui-même quand Jan Vertonghen le mettait dans sa poche, fâché sur ses équipiers qui ne lui faisaient pas parvenir de bon ballons.

Le Néerlandais a manqué une bonne partie de la préparation, et ça se voit. Mais Van Bommel n'a pas d'options en attendant : George Ilenikhena est un joyau à polir, mais n'a que 16 ans. Et c'est le seul autre 9 du noyau anversois...à deux semaines des barrages de la Champions League.

© photonews

"Vincent est un diesel, et il a encore du temps avant de devoir démarrer", relativisait Mark Van Bommel avec un petit sourire après la rencontre. Comme le souligne malicieusement un confrère, les véhicules diesel ne peuvent bientôt plus rentrer dans Anvers. "Mais le Bosuil n'est pas dans Anvers", répondait Van Bommel tout aussi adroitement.

Le coach du Great Old peut blaguer autant qu'il le souhaite et assurer qu'il ne se fait pas de soucis, mais en interne, il met très certainement un peu la pression sur son ami Marc Overmars. Cet Antwerp-là n'est pas prêt. Un ailier qui provoque et sert son attaquant, une doublure pour un Janssen qui a des trous d'air : rien de tout ça ne serait du luxe...