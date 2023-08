Pourquoi Mats Rits a-t-il soudainement voulu rejoindre Anderlecht, le grand rival de Bruges ?

Ce lundi, une première réunion a eu lieu entre Mats Rits, son entourage et le Sporting d'Anderlecht. Moins de deux jours plus tard, le milieu de terrain est à quelques détails de parapher son contrat à Bruxelles. Mais comment cela a-t-il pu aller si vite ?

C'est presque fait : Mats Rits va quitter le Club de Bruges pour signer chez le grand rival, le Sporting d'Anderlecht. Un dossier éclair, puisque Jesper Fredberg et le milieu de terrain ne se sont rencontrés pour la première fois que... ce lundi, hier donc.

En réalité, le médian défensif de 30 ans a été déçu de l'attitude brugeoise. Alors que son contrat expire en juin 2024, Mats Rits n'a reçu aucune nouvelle concernant une éventuelle prolongation. Et pour cause, Ronny Deila estime que son noyau est trop grand et l'entraîneur norvégien ne désirerait que 19 joueurs de champ à l'entraînement du noyau A.

Aujourd'hui, Bruges compte encore... 34 joueurs sous contrat, dont 4 gardiens. L'objectif est donc de dégraisser et Rits, qui jouissait d'un gros contrat, ne fait plus partie des plans. Ronny Deila aurait d'ailleurs informé le milieu défensif qu'il ne partait plus dans la peau d'un titulaire cette saison, alors que Rits estime qu'il a encore le niveau pour jouer toutes les semaines.

L'attitude des Blauw & Zwart lui a fait mal et quand Anderlecht s'est présenté, les éventuelles difficultés autour du transfert ont été tempérées. De son côté, le Club de Bruges ne devrait pas être trop difficile à convaincre sur l'indemnité. Si un montant de 5M€ a été évoqué, Anderlecht pourrait en réalité déposer bien moins sur la table.