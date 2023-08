Nouveau transfert au Club de Bruges en provenance des USA

Alejandro Granados (17 ans), grand talent espagnol d'Orlando City, quitte les USA pour rejoindre le FC Bruges. Né à Alicante, ce jeune milieu de terrain a fait toutes ses classes à Orlando, où il évoluait au sein de l'équipe B. Le montant n'est pas révélé, et les clubs attendent le feu vert de la FIFA, mais Granados est attendu en Belgique sous peu.

Granados ne devrait pas rejoindre l'équipe A brugeoise mais bien, initialement, le Club NXT en Challenger Pro League.

NEWS: Orlando City B has transferred midfielder Alejandro Granados to @ClubBrugge.



Thank you, Alejandro, for your time in purple and best of luck!