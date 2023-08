Manuel Benson a finalement bien fait de quitter l'Antwerp

"Quand on m'a dit que l'Antwerp ne voulait pas prolonger mon contrat, j'ai su que quelque chose pouvait arriver cet été. Mais parce que c'était calme autour de moi pendant longtemps, ce transfert a été une surprise." Ce furent les mots de Manuel Benson, réagissant quelques mois après à son départ de l'Antwerp.

L'ailier droit quittera donc le Great Old pour signer à Burnley, pour 4 millions d'euros. Une saison plus tard, le joueur formé à Anderlecht, au Lierse, puis passé par Mouscron et Zwolle a impressionné sous la vareuse des Clarets : 14 buts et 5 assists en 39 matchs disputés.

Avec le trophée de la Championship sous le bras, Benson a tout pour commencer la nouvelle saison en pleine confiance. Burnley vient en effet d'annoncer la prolongation de son contrat, jusqu'en 2027.

He's here for 𝗙𝗢𝗨𝗥 more years! 🤩



Manuel Benson has signed a contract extension to keep him at Turf Moor until 2027! 🏟 pic.twitter.com/ewlaXfdUpR