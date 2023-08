De plus en plus loufoque : voici le nouveau pays cité pour accueillir Eden Hazard

Depuis quelques semaines, c'est l'incertitude absolue autour d'Eden Hazard. Le joueur a été cité en MLS, en Arabie Saoudite, au Sporting d'Anderlecht, au RWDM et même du côté du Brésil, à Botafogo.

Ce jeudi, nouvelle journée et nouvelle rumeur. Voici maintenant qu'Eden Hazard est cité en Australie. Un championnat peu médiatisé pourrait lui convenir, d'après la source. Bref, si on ne sait pas ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, une chose paraît assez claire : Eden Hazard ne devrait pas poursuivre sa carrière en Australie.

🚨 EXCL: Eden Hazard in Australia



◉ The player's entourage and Hazard are seriously considering Australia.

◉ Looking for a non-mediatized league, hence MLS and Saudi Arabia's refusals.

◉ No Australian clubs in the deal at present. pic.twitter.com/QgYbcqYwmL