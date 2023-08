L'Antwerp se relance en démolissant un Courtrai faiblard

L'Antwerp a connu, il y a une semaine, la première défaite de sa saison sur la pelouse d'Anderlecht. Ce vendredi, le champion en titre a remis les pendules à l'heure.

Ce vendredi, l'Antwerp n'a pas fait dans le détail. Les hommes de Mark Van Bommel se sont très largement imposés contre Courtrai sur le score de 6-0, dont un triplé de Janssens. En face, Courtrai n'a tout simplement pas existé.

Les autres buteurs anversois sont Kerk, Muja et un but contre son camp de Wasinski. Une véritable déculottée pour Courtrai qui débute donc avec un 0 sur 9 avant de recevoir Eupen et... le Standard.

Pour l'Antwerp, tout va donc mieux après la défaite subie à Anderlecht. La prochaine rencontre les opposera à OHL avant de disputer le barrage pour la Ligue des Champions.