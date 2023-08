Igor De Camargo, un coup de pub de John Textor ? "S'ils ne sont pas satisfaits, je retournerai au Brésil"

Igor De Camargo se sent chez lui au stade Edmond Machtens, bien qu'il n'y ait évolué qu'une seule saison. L'attaquant belgo-brésilien est apprécié du public du RWDM mais son arrivée, après les limogeages de Thierry Dailly et Vincent Euvrard, a presque ressemblé à du maquillage de John Textor.

"Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mon travail ici est une excellente opportunité pour moi de lancer ma carrière d'entraîneur. Je n'ai rien à dire sur la façon avec laquelle Vincent Euvrard a dû quitter le club" lance l'ancien buteur du Standard dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

L'assistant de 40 ans assure aussi que John Textor n'influe pas sur le côté sportif. "Le coach a toujours le dernier mot. C'était peut-être une manœuvre de Textor, mais je le vois différemment. Je n'avais pas de club, aurais-je dû dire non ? S'ils ne sont pas satisfaits de moi demain, le mois prochain ou dans un an, ils me vireront. J'ai ma vie au Brésil. Ensuite, je referai mes valises et je repartirai, tout le monde sait comme je suis. C'est le cas depuis maintenant 22 années" sourit Igor De Camargo.