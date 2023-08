Quand Will Still pique un renfort à Vincent Kompany

Le mercato peut parfois comporter des changements de destination soudains. C'est le cas pour Mohamed Daramy qui a finalement préféré Reims à Burnley.

Longtemps cité pour rejoindre Vincent Kompany à Burnley, Mohamed Daramy va bien être sous la houlette d'un entraîneur belge. Mais il évoluera sous les ordres de Will Still et non de Vince The Prince. En effet, le Stade de Reims a détourné l'ailier danois de la Premier League pour le faire signer en Champagne.

Le club français a déposé les 12 millions réclamés par l'Ajax pour son joueur de 21 ans. Une somme qui amortit donc les 12 millions versés à Copenhague il y a deux ans. Entretemps, le joueur a éprouvé des difficultés à Amsterdam, ce qui lui a valu un prêt dans son ancienne équipe.

Auteur de 8 buts et 6 assists dans le championnat danois la saison passée, Daramy reste un ailier prometteur. A Reims, il est notamment appelé à pallier le départ d'Alexis Flips à Anderlecht. Il porte ainsi à 49 millions le budget rémois en ce qui concerne les transferts entrants lors de ce mercato. Malgré cela, le club entend ne pas céder à la folie des grandeurs, comme il le rappelle dans le teaser du transfert de Daramy.