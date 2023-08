Goft Orban : La gourmandise gantoise

Tottenham avait déjà été cité comme acheteur possible d'Orban. Aujourd'hui, des négociations sont également en cours avec La Gantoise.

Orban ne joue chez les Buffalos que depuis l'hiver, mais il est rapidement devenu une sensation dans la Jupiler Pro League. Quoi qu'il en soit, les Buffalos pourraient tirer un profit énorme de leur attaquant. Ils ont eux-mêmes déboursé à peine 3,3 millions d'euros pour le libérer du Stabæk Fotball.

Selon Tavolieri, les discussions sont toujours en cours entre Tottenham Hotspur et Gand. Les Spurs ont jusqu'à présent fait une offre verbale de 27 millions d'euros. Mais les Belges veulent au moins 30 millions d'euros et des bonus. Une première offre écrite du club anglais est attendue dans le courant de la semaine prochaine.

🇳🇬⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Talks still ongoing between #Tottenham Hotspurs & #KAAGent through intermediaries for Gift Orban. #Spurs already offered orally about 27M€ as of now but the Belgian officials wants to increase the price to 30M€ + add ons. As revealed last Monday, an written offer should… pic.twitter.com/wHsVC3CXtF