"Entre quatre ans à l'Union et trois à Anderlecht, j'aurais aussi choisi Anderlecht"

Le probable transfert de Mats Rits à Anderlecht ne fait pas que des heureux. Notamment du côté de l'Union Saint-Gilloise, où l'on aurait bien aimé attirer le milieu de terrain.

Le Lotto Park ou le Parc Duden ? La question est restée en suspens pendant quelques jours avant que Mats Rits ne donne sa préférence à Anderlecht. Le transfert devrait d'ailleurs être officiel d'ici peu. Un choix qu'approuve René Vandereycken.

Dans les colonnes du Nieuwblad, l'ancien sélectionneur déclare : "Je pense que c'est un bon transfert, à la fois pour Anderlecht et pour le joueur lui-même. S'il a moins de certitudes d'être un joueur de base du Club de Bruges, c'est normal qu'il aille à Anderlecht".

L'analyste aurait lui préféré les Mauves aux Saint-Gillois : "Entre quatre ans à l'Union Saint-Gilloise et trois à Anderlecht, j'aurais aussi choisi Anderlecht. L'Union a connu deux années merveilleuses et a parfaitement démarré la nouvelle saison, mais offre-t-elle plus de certitude de succès au cours des trois prochaines années ?'' Comme lors des deux dernières saisons, les Unionistes auront à coeur de performer pour faire taire les doutes qui tournent autour de l'équipe à l'entame de la saison.