Vers un échange choc au Racing Genk ?

Le Racing Genk, pas encore très convaincant ce dimanche au Cercle de Bruges, pourrait se diriger vers une opération très étonnante. Paul Onuachu pourrait revenir !

Paul Onuachu (29 ans) a enfin décroché son transfert vers la Premier League en janvier dernier... et depuis, rien ne s'est passé comme prévu. L'attaquant nigérian n'a disputé que 12 matchs avec les Saints, sans jamais trouver le chemin des filets, et Southampton a été relégué.

Pour 18 millions d'euros, on peut parler là d'un énorme flop. Onuachu devrait quitter Southampton, et un retour à Genk aurait même déjà été envisagé. Du côté des Limbourgeois, celui qui devait remplacer Paul Onuachu, Tolu Arokodare, a rapidement été blessé et peine à répondre aux attentes.

Selon Sacha Tavolieri, un drôle d'échange pourrait avoir lieu. Onuachu pourrait bel et bien revenir au Racing Genk... mais Southampton, pas refroidi par l'échec du Nigérian, serait intéressé par un autre moteur offensif genkois : Joseph Paintsil !

Une information très étonnante tant Paintsil, déchaîné la saison passée, semble pouvoir viser plus haut que la Championship. Au vu des courbes de forme respectives des joueurs, Genk pourrait également espérer recevoir une petite somme en plus du retour d'Onuachu au bercail. Affaire à suivre...