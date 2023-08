Zinho Vanheusden, encore le meilleur Rouche : "Sans ce penalty inexistant..."

Déçu de la tournure de la fin de rencontre, Zinho Vanheusden retient la mentalité affichée par ses coéquipiers après deux premiers matchs difficiles. Le Standard n'a pas encore gagné, mais s'est montré un petit peu plus convaincant.

Malgré une domination de Charleroi en première période, c'est bien le Standard qui prenait les commandes, via Denis Dragus. Alors que les Rouches pliaient sans rompre, un penalty litigieux a été accordé aux Carolos, après un tirage de maillot de Nathan Ngoy. Une faute, à l'entrée du temps additionnel, qui a d'ailleurs valu une carte rouge encore plus sévère au défenseur du Standard. Après la rencontre, l'ancien capitaine Zinho Vanheusden a fait part de sa frustration à cet égard.

"C'est dommage. Le plus important était d'envoyer un message après les deux premiers matchs, dire qu'on était là. Il fallait mettre de l'intensité et on a su le faire. On met un beau but, avec Wilfried (Kanga) qui nous a déjà beaucoup aidé. On savait que Charleroi allait pousser dans les dernières minutes, on tient bon avant de concéder un penalty inexistant, puisque l'attaquant pousse Nathan (Ngoy) en premier lieu. C'est déjà la deuxième fois que c'est limite après la rouge de Balikwisha la semaine dernière. Mais quand tu joues au Standard, tu sais que c'est un petit peu comme ça."

© photonews

Si le Standard n'avance toujours pas au classement et ne compte qu'un point sur neuf, les Rouches ont livré une prestation un petit peu plus convaincante que lors des deux premières journées, même si ce ne fut pas encore vraiment glorieux. "Je retiens la mentalité du groupe, c'était le plus important. Dans un derby, il faut se donner à fond et aller dans les duels. C'est dommage pour la victoire, mais on a montré qu'on était là. On a bien travaillé cette semaine avec le coach, il nous aide beaucoup. Samedi, contre le Cercle, il faudra prendre les trois points."

Dans une défense à 3 pour la première fois de la saison, Zinho Vanheusden a livré une solide prestation aux côtés de Merveille Bokadi et Nathan Ngoy. "Bokadi est un des meilleurs défenseurs de Belgique. Quant à Nathan, il a bien joué et a un futur prometteur. J'espère qu'il ne sera pas suspendu trop longtemps car c'est un bon joueur. Me concernant ? J'adore le Standard, je suis là pour prendre du temps de jeu mais quand vous jouez ici, il faut des résultats. C'était ma première préparation complète en trois ans, j'ai enchaîné trois matchs et j'espère que ça va aller."

Après plusieurs années difficiles, le défenseur central semble prêt à enfin disputer une saison complète sous les couleurs du Standard. "Je me sens très bien. Mais quand je rentre chez moi et que j'ai perdu, ça fait mal au cœur. Le plus important est de retrouver des matchs après deux ans de misère. Le coach y met beaucoup du sien, il fait beaucoup et on lui fait grandement confiance. Il essaie de mettre quelque chose en place, c'est vraiment un bon entraîneur" a conclu Zinho Vanheusden.