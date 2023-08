Accord total pour Jérémy Doku, qui va faire le grand saut

Jérémy Doku ne sera bientôt plus un joueur du Stade Rennais. Le Diable Rouge va rejoindre Manchester City et Kevin De Bruyne.

C'est peut-être bien le transfert de l'été pour les Diables Rouges, avec celui - imminent - de Roméo Lavia à Chelsea. Jérémy Doku (21 ans) va quitter le Stade Rennais et s'engager à Manchester City. Selon nos informations, un accord total a été trouvé, à la fois entre le joueur et City et entre les deux clubs.

Manchester City devrait ainsi débourser plus de 50 millions d'euros pour s'offrir les services de l'ailier belge (estimé à 28 millions d'euros sur Transfermarkt), qui va signer un contrat jusqu'en 2028 chez le récent vainqueur de la Champions League.

C'est le transfert d'une vie pour Jérémy Doku, après deux saisons rennaises qui auront laissé apercevoir un potentiel n'ayant pas échappé à Pep Guardiola malgré des blessures récurrentes. En trois saisons à Rennes, Doku a disputé 91 matchs pour 12 buts et 10 passes décisives.