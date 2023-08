Les dessous du départ de Jean Kindermans

Jean Kindermans quittera le RSC Anderlecht pour l'Antwerp FC à partir du 1er juillet 2024. Au Great Old, Kindermans commencera à travailler en tant que CEO Youth.

Anderlecht voulait réformer l'académie des jeunes et trouvait le contrat de Kindermans trop cher, rapporte Het Nieuwsblad.

À Anderlecht, Kindermans gagnait 21.000 euros bruts par mois et recevait en plus des primes importantes lorsque des talents évoluaient dans le noyau A. Son salaire annuel était donc parfois triplé. Les talents d'Anderlecht rapportaient beaucoup d'argent, mais le club voulait moderniser le secteur des jeunes et ne plus en faire un projet individuel.

Kindermans a passé pas moins de 19 saisons en tant que directeur des jeunes chez les Mauve et Blanc. Anderlecht a proposé à Kindermans de rester à des conditions réduites. Fredberg a fait une proposition qui permettait à Kindermans de rester jusqu'à sa retraite pour un salaire réduit de 30 %. Kindermans resterait alors l'un des directeurs de jeunes les mieux payés d'Europe, mais le contenu de son travail changerait : Il ne serait plus le seul à déterminer tout ce qui se passe à Neerpede.

Marc Coucke a également tenté de convaincre Kindermans de rester à Anderlecht. Mais Kindermans n'a pas accepté la proposition d'Anderlecht. Selon Het Nieuwsblad, cela est principalement dû à l'aspect financier et au changement de contenu du travail. Kindermans ne veut pas devoir se plier à Mikkel Hemmersam, le nouveau responsable du recrutement.