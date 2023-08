Voici les raisons pour lesquelles Manchester City fonce sur Jérémy Doku

Un accord est déjà évoqué : Jérémy Doku devrait devenir un joueur de Manchester City. Voici les raisons pour lesquelles le champion d'Europe s'est jeté sur le Diable Rouge.

C'est presque fait : Jérémy Doku va rejoindre Manchester City en provenance du Stade Rennais, contre un montant avoisinant les 50M€. Malgré ses nombreuses blessures dès le début de sa carrière, le Diable Rouge a convaincu Pep Guardiola pour une raison bien précise.

L'ancien joueur d'Anderlecht est une véritable machine de guerre lorsqu'il faut éliminer son adversaire ou dribbler son opposant direct. Selon une expertise réalisée par Data' Foot, Doku fait d'ailleurs partie de l'élite en percussion (faire progresser le ballon balle aux pieds), en élimination (éliminer son opposant direct) et en création (mettre son coéquipier en position de marquer) parmi les sept plus grands championnats européens.

Pour faire partie des plus grands, Jérémy Doku peut encore améliorer sa finition, qualifiée de "bonne" sur ce visuel. Une finition qui lui a tout de même permis d'inscrire six buts la saison dernière et de trouver le chemin des filets lors de la première journée de ce nouvel exercice, contre Metz.