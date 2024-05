Quadruple prolongation de contrat au RFC Liège, qui gardera sa structure la saison prochaine

Après Zakaria Atteri la semaine dernière, ce sont quatre autres éléments du noyau Sang & Marine qui viennent de prolonger leur contrat pour les deux prochaines saisons.

Après une première saison plus qu'encourageante, lors de laquelle il a terminé aux portes du top 6, le RFC Liège se veut ambitieux pour la saison prochaine.

L'objectif sera de faire mieux, et donc de disputer le tour final. Du côté de la direction, on s'active déjà concernant d'éventuelles prolongations de contrat et des arrivées estivales.

Après la victoire en match amical contre le RSCA Futures, lors de laquelle un joueur test, Papa Demba Ndior, qui a aussi été essayé du côté des Francs-Borains, a trouvé le chemin des filets, Zakaria Atteri a prolongé son contrat à Rocourt.

Trois nouvelles prolongations au RFC Liège

Dans le chef de Pierre François et de ses associés, on est conscient que le noyau de cette année a fait du bon travail, et qu'il ne faudrait pas grand-chose, si ce n'est davantage de régularité, pour prétendre à jouer les premiers rôles.

On sait aussi que certains pourraient quitter le navire, comme Benoît Nyssen, dans l'équipe-type de la saison, ou Reno Wilmots, dont la clause libératoire est dérisoire et qui intéresse la concurrence. Prolonger ceux qui sont déjà là est donc essentiel pour éviter toute mauvaise surprise.

Et, en cette fin de semaine, le RFC Liège s'est montré particulièrement actif, puisque ce sont quatre joueurs de l'équipe première qui ont prolongé leur contrat, chacun de deux saisons. Le troisième gardien Joshua Mpenza, le défenseur Lucca Lucker, le milieu de terrain Ryan Merlen et l'attaquant Maxime Cavelier. Ils sont donc tous les quatre liés au Matricule 4 jusqu'au 30 juin 2026.

